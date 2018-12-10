حرس الحدود يهدر ركلة جزاء أمام بيراميدز

أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز (أرشيفية) كتب- وليد خليل أهدر فريق حرس الحدود فرصة تعديل النتيجة أمام مضيفه بيراميدز بعد أن اهدر ركلة جزاء في الدقيقة 39 من عمر الشوط الاول في المواجهة التي تجمع الفريقين علي ملعب ستاد الدفاع عمر الشوط الاول في المواجهة التي تجمع الفريقين علي ملعب ستاد الدفاعالجوي ضمن منافسات الجولة 17 للدوري الممتاز . ونجح احمد الشناوي حارس بيراميدز في التصدي للركلة التي سددها مصطفي جمال لاعب الحدود علي يمين الحارس .

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