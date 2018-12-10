محمد مجدي قفشة كتب- وليد خليل نجح فريق بيراميدز في تسجيل هدف التقدم في شباك ضيفه حرس الحدود، في المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 17 للدوري الممتاز . ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 17 للدوري الممتاز . ونجح محمد مجدي قفشة في تسجيل الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 28 من ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة رائعة علي يمين حارس مرمي الحدود . شاهد الهدف ..

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قفشة يتقدم بالهدف الأول لبيراميدز أمام حرس الحدود على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .