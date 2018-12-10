الأهلي يكثف مفاوضاته مع ستيف بروس لخلافة كارتيرون

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ستيف بروسكتب - محمد اللاهوني
أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات مكثفة مع المدرب الإنجليزي ستيف بروس المدير الفني السابق لفريق أستون فيلا من أجل إقناعه بقيادة الفريق الأحمر لكرة القدمخلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون المقال من منصبه.
وإستقر مجلس الأهلي على تأجيل إعلان اسم المدير الفني في اجتماع اليوم
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