الأهلي يكثف مفاوضاته مع ستيف بروس لخلافة كارتيرون

ستيف بروس

كتب - محمد اللاهوني

أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات مكثفة مع المدرب الإنجليزي ستيف بروس المدير الفني السابق لفريق أستون فيلا من أجل إقناعه بقيادة الفريق الأحمر لكرة القدم

خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون المقال من منصبه.

وإستقر مجلس الأهلي على تأجيل إعلان اسم المدير الفني في اجتماع اليوم

الاثنين لحين إتمام الاتفاق مع ستيف بروس لقيادة الفريق الأحمر. ويسعى مسئولو الأهلي لإتمام الاتفاق مع بروس الذي ترددت أنباء عن حضوره إلى مصر للتفاوض الرسمي مع النادي وحسم التعاقد خلال الساعات القادمة.