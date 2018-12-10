الجونة يهزم شبابه بخماسية وديًا

كتب ـ محمد سعيد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة فوزًا وديًا على فريق الشباب مواليد 1997 بنتيجة 5-0 في

المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الاثنين، بالجونة.

أحرز أهداف الفريق الأول صلاح

خطاب «هدفين»، وفادي فريد، ومحمد محسن «ليلة»، وعبدولاي كوليبالي.

ويواصل فريق نادي الجونة تدريباته تحت قيادة حمادة صدقي، المدير الفني، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.