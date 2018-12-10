الجونة يهزم شبابه بخماسية وديًا

كتب ـ محمد سعيد
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة فوزًا وديًا على فريق الشباب مواليد 1997 بنتيجة 5-0 فيالمباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الاثنين، بالجونة.
أحرز أهداف الفريق الأول صلاح
ويواصل فريق نادي الجونة تدريباته تحت قيادة حمادة صدقي، المدير الفني، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.
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