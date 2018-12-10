الأهلي يتجه لتأجيل ملف المدير الفني مجدداً

كتب - محمد اللاهوني استبعد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إعلان المدرب الجديد لفريق الكرة اليوم الاثنين بعد اجتماع مجلس الإدارة. الإدارة. وقال المصدر إن الأمور ليست واضحة بخصوص المدير الفني الجديد رغم التفاوض مع أكثر من مدير فني على رأسهم البرازيلي دونجا والإنجليزي ستيف بروس. وكان الأهلي قد أقال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بعد الخروج من البطولة العربية يوم 22 نوفمبر الماضي.

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