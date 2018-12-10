شاهد.. المصري يخطف تعادلاً صعبًا أمام الداخلية

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خطف فريق المصري تعادلا ثمينا مع الداخلية بهدف لكل منهما بستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة عشرة – نهاية الدور الأول- للدوري الممتاز.
تقدم الداخلية بهدف لحسام باولو من ضربة جزاء في الدقيقة 39 وتعادل للمصري عبداللطيف جريندو في الدقيقة 87 وقبل النهاية بثلاث دقائق.
جاء اللقاء قويا وحماسيا خاصة في الشوط الثاني الذي هاجم فيه المصري بقوة بحثا عن التعادل الذي جاء بصعوبة وفي
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الداخلية الى 17 نقطة في المركز الحادي عشر والمصري إلى نفس الرصيد في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف التي صبت في صالح الداخلية.
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