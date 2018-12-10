رياضة | عاجل.. وفد أهلاوي في أنجولا لإنهاء صفقة نجم أول أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفد أهلاوي في أنجولا لإنهاء صفقة نجم أول أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسافر خلال الساعات القليلة المقبلة مسئول من النادي الأهلي إلى أنجولا لإتمام التعاقد مع مع جيالدو دا كوستا لاعب فريق أول أغسطس.

وتوصل مسئولو الأهلي إلى اتقاق شبه نهائي مع اللاعب الذي برز بشل كبير مع فريقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لدعم صفوف الفريق الأول بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا، لصالح الترجي التونسي، والخروج من البطولة العربية.