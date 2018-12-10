رياضة | سيراميكا كليوباترا ينهي إجراءات قيد لاعب فيكتوريا كولن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا كليوباترا ينهي إجراءات قيد لاعب فيكتوريا كولن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن معتز البطاوي المشرف على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا انتهاء إجراءات قيد الوافد الجديد سيف الخشاب والذي تعاقد مع النادي قادما من فيكتوريا كولن الألماني. وأضاف البطاوي بأن اللاعب تم تحويل صفته من هاوٍ إلى لاعب محترف، وتم قيده في صفوف الناشئين بالنادي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول للاستفادة من خدماته في الفترة المقبلة. وتابع البطاوي بأن المدير الإداري أحمد الكيلاني أنهى كافة إجراءات قيد اللاعب بنجاح في سجلات اتحاد الكرة.

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