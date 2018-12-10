رياضة | زانيتي: هدفنا الأهم هو الفوز على إندهوفن.. ولا نهتم ببرشلونة وتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زانيتي: هدفنا الأهم هو الفوز على إندهوفن.. ولا نهتم ببرشلونة وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أسطورة هجوم انتر ميلان الايطالي السابق ونائب رئيس النادي حاليًا، خافيير زانيتي، قبل مباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة ضد ايندهوفن الهولندي.

وقال زانيتي إلى "انترنايت" قبل مباراة دوري أبطال أوروبا "قبل التفكير في نتيجة برشلونة توتنهام، سوف نقوم بواجبنا ونفوز بالمباراة، لأنه لن يكون من السهل ونحن سوف نبذل قصارى جهدنا للتغلب على ايندهوفن الهولندي، ثم تتوقع نتيجة إيجابية من ملعب كامب نو".

وأضاف: "أعتقد أن إنتر يستحق أن يمر من أجل ما فعله، نأمل ذلك، عرفنا من وقت القرعة أن نكون في مجموعة صعبة، لكننا كنا أيضاً على دراية بفرصنا. حتى النهاية، يجب أن نكون واثقين".

وواصل: "التحدي الأكبر هو الاستدامة: نحن نعمل لهذا ، مع العديد من المشاريع على المستوى الدولي لزيادة الإيرادات. بعد مهنة كلاعب ، هذا التحدي الجديد يفتنني كثيرا. الشركة تزيد من الإيرادات ويمكن للفريق أن يصبح منافسا متزايدا ، وقد تغيرت إنتر كثيرا ، وكانت هناك تغييرات في الملكية وأشعر براحة كبيرة في نقل قيم النادي لمواصلة هذا الطريق".