رياضة | النحاس لـ "الخليج 365 الرياضي": نتمنى الاستمرار في طريق الانتصارات ومباراة الاتحاد صعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النحاس لـ "الخليج 365 الرياضي": نتمنى الاستمرار في طريق الانتصارات ومباراة الاتحاد صعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على بتروجت بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال النحاس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"الحمد لله حققنا فوزا هاما على فريق محترم، وأشكر اللاعبين على ما قدموه طوال الـ90 دقيقة".

وأضاف :"اللاعبون نفذوا التعليمات التي طلبت منهم، كما أن الفوز الذي تحقق نتيجة جهد وتعب الجميع داخل الفريق".

وحول المرحلة المقبلة قال :"نتمنى أن نسير في سكة الانتصارات، وأن نعمل دون ضغوط، وبهدوء تام".

وأتم حديثه :"أمامنا مباراة صعبة للغاية أمام الاتحاد السكندري، على ملعبنا، ونسعى لتحقيق الفوز فيها".