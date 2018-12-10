رياضة | نجم بايرن ميونيخ يفكر بجدية في الاعتزال

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كشف الجناح الفرنسي كيسنجلي كومان، لاعب فريق بايرن ميونيح الالماني، عن بالغ حزنه بسبب اصاباته المتكررة.

"لا أستطيع أن أقوم بعملية أخرى ، سأترك كرة القدم"، هكذا كان الإعلان الذي أدلى به كومان.

وصرح كومان بقوله:

واضاف: "بايرن ميونيخ يعاني في الهجوم، تعبت من الإصابات المستمرة وعلى استعداد للتقاعد عند 22 سنة فقط، لقد انتهت عمليتان إلى القدم لإعادة بناء أربطة الكاحل وغياب طويل جداً، قبل بضعة أيام فقط".

ومن الجدير بالذكر أن يوفنتوس الايطالي لم ينسى هدفه السابق ولم يتغلب بعد على الصدمة.

ويوضح اللاعب: "لقد كان عاماً صعباً للغاية. سيئ ، لقد كانت نهاية العالم بالنسبة لي ، آمل أن لا أعيش ما دخلت. عندما يكون الأمر أكثر من اللازم ، لن أقبل عملية ثالثة ، فإن ذلك يعني أن قدمي ليست مخصصة لهذه المستويات. أود أن أقود حياة أخرى ، حياة مجهولة ".