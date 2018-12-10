رياضة | عاجل.. الأهلي في "ورطة" قبل مواجهة جيما الأثيوبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي في "ورطة" قبل مواجهة جيما الأثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزمة طاحنة قبل مباراته المقبلة أمام جيما آبا جفار الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا، بسبب كثرة الإصابات في خط الدفاع.

وكان سعد الدين سمير مدافع الفريق الأحمر قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمس أمام طلائع الجيش، وباتت فرص لحاقه بالمباراة صعبة للغاية.

ويفكر محمد يوسف المدير الفني للفريق الأحمر في الاستعانة بخدمات المالي ساليف كوليبالي في مباراة الجمعة المقبل، بسبب إصابة سعد ومحمد نجيب، وعدم قيد أحمد علاء في القائمة الإفريقية.

ويستضيف الأهلي نظيره جيما آبا جفار الأثيوبي مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.