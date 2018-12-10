كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سباليتي يعلن قائمة إنتر ميلان في مواجهة اندهوفن بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن اعلن الايطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق انتر ميلان الايطالي، عن قائمة فريقه في مواجهة ايندهون الهولندي بدوري الأبطال، مساء يوم غد الأربعاء.
وهناك شكوك حول مشاركة رادجا ناينجولان، الذي يلعب من الدقيقة الأولى، في حين لا يمكن استعادة ماتياس فيسينو.
وجاءت القائمة الكاملة للانتر كالتالي:
هاندانوفيتش - باديلي - بيرني - فرساليكو - سكرينيار - دامبروزيو - ميراندا - اسامواه - رانوتشيا - ناينجولان - كندريفا - بوليتانو - بروزوفيتش - بيرسيتش - فاليرو - لوتارو - ايكاردي - كيتا - مارتينيز.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | سباليتي يعلن قائمة إنتر ميلان في مواجهة اندهوفن بدوري الأبطال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .