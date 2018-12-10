رياضة | سباليتي يعلن قائمة إنتر ميلان في مواجهة اندهوفن بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سباليتي يعلن قائمة إنتر ميلان في مواجهة اندهوفن بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اعلن الايطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق انتر ميلان الايطالي، عن قائمة فريقه في مواجهة ايندهون الهولندي بدوري الأبطال، مساء يوم غد الأربعاء.

وهناك شكوك حول مشاركة رادجا ناينجولان، الذي يلعب من الدقيقة الأولى، في حين لا يمكن استعادة ماتياس فيسينو.