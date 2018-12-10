رياضة | مهاجم أودينيزي على رادر الميلان

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يقكر نادي ميلان الايطالي في التعاقد مع فابيو كوالياريلا لاعب فريق اودينيزي الايطالي، بعد نحو التخلي عن فكرة التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وأكد المدير الرياضي للميلان، ليوناردو، الليلة الماضية بعد المباراة ضد تورينو، ان قيادة الروسونيري تنظر في التعاقد مع بعض المهاجمين البديلين، وذلك من الطبقة '83 من كاستيلاماري دي ستابيا هو موحية ومثيرة للاهتمام.

وهناك مهاجم حاليا في سامبدوريا لعب لأندية نابولي ويوفنتوس، وينتهي عقده في 30 يونيو 2019، ولم تجدد بعد مع سامبدوريا، وهو فيريرو الآن وقد اقترح رئيس سمبدوريا أن يتم تمديد عقد اللاعب لعام أخر.

ان كوالياريلا لديه المستوي الذي يريده ليوناردو، لأنه قادرة على تقديم أهداف وتمريرات حاسمة، كما فعل دائما هذا الموسم وذلك بإضافة إحصاءات اثنين فعلت فقط كريستيانو رونالدو أفضل منه، مع 15 بين الشبكات والخطوات الفوز ، بينما يتبع دوريان على خلاف 13.