رياضة | ميدو ينتقد ملعب مباراة المصري والداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو ينتقد ملعب مباراة المصري والداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لوادي دجلة، سوء أرضية ملعب هيئة قناة السويس، والذي احتضن مباراة المصري أمام الداخلية في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز. وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"حاولت اتفرج على ماتش المصريXالداخلية منظر الملعب يخليك تقفل التليفزيون حتى لو أخواتك اللي بيلعبوا". وانتهت مباراة المصري أمام الداخلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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