رياضة | بوكا جونيورز يحاول استعادة بينتانكور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكا جونيورز يحاول استعادة بينتانكور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ايطالية، أن رودريجو بينتانكور نجم فريق يوفنتوس الايطالي، يلقى اهتمامًا من نادي بوكا جونيوزر الارجنتيني، حيث كثر المعجبين به وخاصة من المشجعين.

ووفقصا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الايطالي، فانه لا يمكن أن يكون مختلفاً على شخصٍ رائع مثل بينتانكور، وفي ملعب "سانتياجو برنابيو" كان هناك أيضاً فابيو باراتيكى، وأتطلع إلى مراقبة المواهب التي اقترحها "بوكا" و "ريفر".

الاستفادة أيضا من وجود أنجليسي لمواصلة معالجة السؤال المتعلق ببند 50 ٪ على إعادة بيعها في المستقبل أن النادي الأرجنتيني لا يزال يحمل بطاقة بنتانكور.

نتحدث أيضا عن اثنين من المواهب الأخرى التي أمس لم تأخذ هذا المجال. لأن في هذه المفاوضات من أجل مستقبل بنتانكور يوفنتوس لديه سلاح لصالحه وآخر ضده.

وتتجه إرادة يوفنتوس لإلغاء هذا البند لكي يكون صاحب مصير الأوروجواياني بدون تدخل، مع هدوء أولئك الذين يعرفون أنه في هذه اللحظة لا يخضع أي نقل للنقاش ، في الواقع ، يمكن أن يكافأ نمو بينتانكور بمجرد تجديد العقد.

ولكن حتى مع نظرة أولئك الذين يعرفون أنه من الأفضل أن تدفع اليوم قبل الاضطرار إلى الدفع أكثر من يوم غد. ودائما في حاجة إلى خزائن دموية جديدة من بوكا يمكن أن يكون مضمون مع مكافأة الغنية الآن، بدلا من الانتظار للحصول على المستقبل الضخمة العرض الذي ربما سيصل أبدا: صعوبة النظر في تاريخ السوق يوفنتوس، ولكن بالتأكيد أي شيء ولكن فرضية من المستحيل.

والمطالبات الأساسية البالغ عددها 20 مليون من بوكا هي رقم يريد أن يتخلى عنه بيانكونيري قدر الإمكان. وفي الوقت الذي يتحرك فيه باراتيشى لإدخاله في الصفقة ، فإن هناك موهبتان تتألقان: المدافع الأوسط ليوناردو باليردي ، الصف "99" ، كان يتحدث لبعض الوقت. ويمثل الجدة لاعب خط الوسط أوجستين، الذي ولد في عام 2000 ولكنه قادر بالفعل أن تصبح تقريبا دور منتظم في البطولة من أغسطس فصاعدا.