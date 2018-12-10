رياضة | حصاد الصفقات في ميركاتو 2018.. صفقة رونالدو تهز العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد الصفقات في ميركاتو 2018.. صفقة رونالدو تهز العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام ويسدل الستار على عام 2018 والذي شهد الكثير من صفقة الميركاتو القوية والمثيرة سواء كان في الميركاتو الشتوي أو الصيفي سواء كانت في كواليسها أو أسعار لاعبيها. ويرصد الخليج 365 الرياضي أبرز 75 صفقة تمت حتى الأن في عام 2018 ..

* إنجلترا :

- الهولندي فيرجيل فان دايك : إنتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 84 مليون جنيه استرليني في سوق الانتقالات الشتوية.

- الفرنسي إيمريك لابورت : انضم من أتلتيك بلباو الإسباني إلى مانشستر سيتي مقابل 57 مليون جنيه استرليني ما يعادل 80 مليون دولار و65 مليون يورو.

- الجابوني بيير إيمريك أوباميانج : إنتقل من بروسيا دورتموند الألماني إلى آرسنال في صفقة قدرت قيمتها بـ 64 مليون جنيه.

- انتقل الفرنسي أوليفييه جيرو من آرسنال إلى تشلسي.

- البلجيكي ميتشي باتشواي : انضم من تشلسي إلى بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.

- البرازيلي لوكاس مورا : إنتقل من باريس سان جرمان الفرنسي إلى توتنهام هوتسبر في صفقة بلغت 25 مليون جنيه.

- التشيلي أليكسيس سانشيز : انضم من أرسنال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة تبادلية مع الأرميني هنريك مخيتاريان.

- التركي جنك توسون : إنتقل من بشيكتاش إلى إيفرتون مقابل 27 مليون جنيه.

- الإنجليزي تيو والكوت : انضم من أرسنال إلى إيفرتون مقابل 25 مليون جنيه

- الإنجليزي روس باركلي : إنتقل من إيفرتون إلى تشلسي مقابل 15 مليون جنيه.

- الأرجنتيني جيدو كارييو : انضم من موناكو الفرنسي إلى ساوثهامبتون .

- البرازيلي الإيطالي ايمرسون بالمييري : إنتقل من روما الإيطالي إلى تشلسي.

- الهولندي يوركن لوكاديا : انضم من ايندهوفن إلى برايتون الإنجليزي.

- الجزائري إسلام سليماني : إنتقل من ليستر إلى نيوكاسل على سبيل الإعارة.

- الإنجليزي دانيال ستوريدج : انضم من ليفربول إلى وست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة.

- الاسباني جيرار ديلوفو : إنتقل من برشلونة إلى واتفورد الإنجليزي على سبيل الإعارة.

- البرتغالي جواو ماريو : انضم من انتر ميلان الايطالي إلى ساوثمبتون على سبيل الإعارة.

- أندي كينج : إنتقل من ليستر إلى سوانزي على سبيل الإعارة.

- الإسباني كيبا أريزابالاجا : انضم الحارس الإسباني الشاب كيبار أريزابالاجا حارس مرمى أتلتيك بلباو إلى تشيلسي بعدما كسر الشرط الجزائي في عقده والبالغ 72 مليون جنيه استرليني ليصبح أغلى حارس في تاريخ كرة القدم.

- الإيطالي جورجينيو : انتقل جورجينيو من نابولي إلى تشيلسي مقابل 51.3 مليون جنيه استرليني كأبرز صفقات البلوز في الميركاتو الصيفي الماضي ليدعم الفريق الذي عانى في الموسم الماضي تحت قيادة الإيطالي أنتونيو كونتي.

- الجزائري رياض محرز : نجحت إدارة مانشستر سيتي بطل الدوري الموسم الماضي في إنهاء صفقة التعاقد مع الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي السابق مقابل 60 مليون جنيه استرليني كواحدة من أضخم صفقات الميركاتو الصيفي الماضي.

- البرازيلي أليسون : نجح ليفربول في حسم واحدة من صفقاته التاريخية بعد تعاقد مع أليسون بيكر حارس مرمى روما الإيطالي مقابل 56 مليون جنيه استرليني بخلاف الحوافز ليصبح أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم قبل أن يتحطم الرقم سريعًا لمصلحة صفقة أريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي.

- الغيني نابي كيتا : تعاقد ليفربول مع نابي كيتا من لايبزيج الألماني في الموسم الماضي بعقد مؤجل، حيث اتفق الناديان على أن يتم التعاقد بداية من صيف 2018 مقابل 52.75 مليون يورو.

- البرازيلي فابينيو : تعاقد أيضًا ليفربول مع البرازيلي فابينيو نجم موناكو الفرنسي السابق مقابل 39 مليون جنيه استرليني.

- البرازيلي فريد : حفظ التعاقد مع البرازيلي فريد من شاختار دونستك الأوكراني مقابل 47 مليون جنيه استرليني ماء وجه مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية والتي كانت مخيبة لعشاق الشياطين الحمر.

- فيليب آندرسون : انتقل فيليب آندرسون من لاتسيو الإيطالي إلى وستهام يونايتد مقابل 36 مليون جنيه استرليني.

- البرازيلي ريتشارليسون : إنتقل من واتفورد إلى إيفرتون لينضم لمدربه السابق ماركو سيلفا مقابل 35 مليون جنيه استرليني بخلاف الحوافز، مقابل الفوز بخدماته.

- الكولومبي ياري مينا : انضم ياري مينا إلى إيفرتون من برشلونة مقابل 27 مليون جنيه استرليني.

- الأوروجواياني لوكاس توريرا : انتقل نجم خط الوسط الأوروجوياني الصاعد لوكاس توريرا من سامبدوريا الإيطالي إلى آرسنال مقابل 26.4 مليون يورو.

- بيرند لينو : انضم بيرند لينو حارس مرمى باير ليفركوزن الألماني إلى آرسنال مقابل 19.2 مليون جنيه الصيف الماضي.

- البرتغالي ريكاردو بيريرا : إنتقل الظهير الأيمن البرتغالي ريكاردو بيريرا إلى ليستر سيني قادماً من بورتو البرتغالي مقابل 22.4 مليون جنيه استرليني.

- الصربي أليكساندر ميتروفيتش :إنضم المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش إلى فولهام بعد إعارته مطلع العام الحالي من نيوكاسل مقابل 22 مليون جنيه استرليني.

- الفرنسي عيسى ديوب : تعاقد وستهام يونايتد مع المدافع الفرنسي عيسى ديوب من صفوف تولوز الفرنسي في صفقة كلفت خزائن النادي الإنجليزي 21 مليون جنيه استرليني.

* إسبانيا :

- البرازيلي فيليبي كوتينيو : انضم من ليفربول إلى برشلونة في صفقة يقال أنها وصلت إلى 160 مليون يورو.

- الاسباني دييجو كوستا : إنتقل من تشلسي إلى أتلتيكو مدريد مقابل 60 مليون يورو.

- الاسباني فيتولو : انضم من أشبيلية إلى أتلتيكو مدريد مقابل 37,5 ملايين يورو.

- الاسباني إينيجو مارتينيز : إنتقل من ريال سوسييداد إلى أتلتيك بلباو مقابل 32 مليون يورو.

- الكولومبي روجيه مارتينيز : انضم من جيانجسو سونينج الصيني إلى فياريال مقابل 15 مليون يورو.

- الكولومبي ييري مينا : إنتقل من بالميراس البرازيلي إلى برشلونة مقابل 11,8 ملايين يورو.

- البرازيلي جييرمي أرانا : انضم من كورينثياس إلى اشبيلية مقابل 11 مليون يورو.

- الفرنسي فرانسيس كوكلان : إنتقل من آرسنال إلى فالنسيا.

- الاسباني مارك بارترا : انضم من بوروسيا دورتموند إلى ريال بتيس.

- الاسباني روكي ميزا : إنتقل من سوانزي الإنجليزي إلى أشبيلية على سبيل الإعارة.

- الاسباني ساندرو : انضم من إيفرتون إلى أشبيلية على سبيل الإعارة.

- الايطالي جانباولو باتزيني : إنتقل من هيلاس فيرونا إلى أشبيلية على سبيل الإعارة.

- المكسيكي هكتور مورينو : انضم من روما إلى ريال سوسيداد حتى 2021 مقابل 6 ملايين يورو.

ــ توماس ليمار : إنتقل من صفوف موناكو الفرنسي لأتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة قيمتها 70 مليون يورو.

ــ فينيسيوس جونيور : إنتقل لصفوف ريال مدريد الإسباني في صفقة قيمتها 45 مليون يورو قادما من فلامنجو البرازيلي.

* ألمانيا :

- السويسري مانويل أكنجي : إنتقل من بازل إلى بروسيا دورتمود مقابل 21,5 مليون يورو.

- الألماني ساندرو فاكنر : انضم من هوفنهايم إلى بايرن ميونيخ مقابل 13 مليون يورو.

- الألماني ماريو طوميز : إنتقل من فولفسبورج إلى شتوتغارت مقابل 3 ملايين يورو.

- السويسري أدمير محمدي : انضم من باير ليفركوزن إلى فولفسبورج.

- السويسري ريناتو شتيفن : إنتقل من ليفركوزن إلى فولفسبورج.

- الهولندي نايجل دي يونج : انضم من جالاطا سراي التركي إلى ماينتس.

- الألماني ليون جوريتسكا : إنتقل من شالكه إلى بايرن ميونيخ في الصيف الماضي.

- الألماني مارك أوث : انضم من هوفنهايم إلى شالكه في الصيف الماضي.

- الغاني عبد الرحمن "بابا" : إنتقل من تشلسي إلى شالكه.

- الكرواتي ماركو بياتشا : انضم من يوفنتوس الإيطالي إلى شالكه على سبيل الإعارة.

* إيطاليا :

- الفرنسي براين دابو : إنتقل من سانت اتيان إلى فيورنتينا.

- الأوروجوياني مارتن كاسيريس : انضم من فيرونا إلى لاتسيو.

- الاسباني رافينيا : إنتقل من برشلونة إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة.

- الأرجنتيني ليساندرو لوبيز : انضم من بنفيكا البرتغالي إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة.

ــ البلجيكي رادجا ناينجولان : إنتقل من صفوف روما الإيطالي إلى إنتر ميلان مقابل 38 مليون يورو.

ــ البرتغالي كريستيانو رونالدو : إنتقل من صفوف ريال مدريد الإسباني ليوفنتوس الإيطالى فى صفقة قيمتها 117 مليون يورو.

ــ الإيطالي جواو كانسيلو : إنتقل من صفوف فالنسيا الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي فى صفقة قيمتها 40.40 مليون يورو.

* فرنسا :

- الايطالي بييترو بيليجري : إنتقل من جنوى الايطالي إلى موناكو مقابل 25 مليون يورو.

- الفرنسي مارتان تيرييه : انضم من ليل إلى ليون مقابل 15 مليون يورو وانتقل إلى ستراسبورج حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

- السنغالي ديافرا ساكو : إنتقل من وست هام الإنجليزي إلى باريس سان جيرمان.

- لاسانا ديارا : انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

- الفرنسي يان مفيلا : إنتقل من كازان الروسي إلى سانت اتيان في صفقة انتقال حر.

- الصربي نيفن سوبوتيتش : انضم من بروسيا دورتموند إلى سانت اتيان في صفقة انتقال حر.

- الفرنسي ليو دوبوا : إنتقل من نانت إلى ليون.

- الفرنسي الكاميروني بول جورج نتيب : انضم من فولفسبورج إلى سانت اتيان على سبيل الإعارة.

- الفرنسي ماتيو ديبوشي : إنتقل من آرسنال إلى سانت إتيان على سبيل الإعارة.

- التونسي الشاب معتز الزمزمي البالغ من العمر 18 عاما : انضم من النادي الأفريقي إلى ستراسبورج حتى 2021.