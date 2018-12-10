رياضة | عاجل.. كلوب يوجه رسالة قوية لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كلوب يوجه رسالة قوية لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على دعمه وعدم شكوكه في قدرات المصري محمد صلاح، بالفترة الماضية.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها جريدة إكسبرس يوم الإثنين: "لم أقلق لحظة واحدة حول مستوى صلاح في بداية الموسم، ولا أعرف بالضبط ما كتبه الناس حول الأمر، وليس لدي أي فكرة عن ذلك".

وأضاف المدرب الألماني "أي لاعب عليه أن يتطور دائمًا، ولكن كيف يمكن للاعب سجل 44 هدفا الموسم الماضي التطور فوق ذلك".

وواصل "إذا أحرز 10 أهداف في أول خمس مباريات، سيقول الجميع نعم.. سيحدث ذلك مرة أخرى، ثم إذا أنهى الموسم بتسجيل 39 هدفا سيقولون نعم تألق لكنه لم يسجل 41 هدفا".

وأتم كلوب "علينا جميعا أن نتعلم كيفية التعامل مع ذلك، وصلاح نفسه بالطبع".

ورفع صلاح، رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 10 في الدوري الإنجليزي وتصدر ترتيب هدافي المسابقة.