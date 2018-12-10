رياضة | بيانيتش: أعيش أفشل أيامي في يوفنتوس.. وهدفنا تحقيق دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيانيتش: أعيش أفشل أيامي في يوفنتوس.. وهدفنا تحقيق دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لاعب خط وسط يوفنتوس الايطالي، الدولي البوسني ميراليم بيانيتش، مستويات مميزة للغاية مع البيانكونيري، مما جعله عنصرًا أساسيًا في تشكيل المدرب ماسيميليانو أليجري، وقد اعرب اللاعب عت راحته الكبيرة مع الفريق.



وخلال مقابلة اـجراها اللاعب مع "راي سبورت" قبل يومين من مباراة اليوفي بدوري ابطال اوروبا ضد يونغ بويز، قال: "حلمي هو الفوز بدوري ابطال اوروبا مع يوفنتوس، ونحن سنبذل قصارى جهدنا ل جلب اللقب. يجب أن يكون ثلاثة أضعاف بالنسبة لنا حلما وهدفا".

وأضاف: "عندما وقعت، أظهر الرئيس لي صورة من يوفنتوس الذي فاز بخمس بطولات دوري متتالية، وقال لي أنه يتعين علينا التغلب عليها. نجحنا، حتى وصلنا إلى سبعة ، لكن الآن علينا جلب جوائز تذكارية جديدة".

وأعرب اللاعب البوسني أيضا عن قيمة هذه يوفنتوس، مقارنة مع أولئك الماضي: "لدينا تشكيلة واسعة جدا، والشركة تعمل في كل عام لتحسين والفوز بلقب الدوري الايطالي اليجري هو مدير كبير من الوردي وجيدة جدا من الناحية التكتيكية ، فإنه ينقل الكثير من الصفات لنا".

واختتم: "بالإضافة إلى أن كريستيانو يعطي لنا فائدة كبيرة من خلال خبرته ونوعيته وطريقته في العمل على التحسين المستمر ، وجميع الجوانب التي أثرت علي كثيرا. إلى الأبد ".