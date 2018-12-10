رياضة | أجيري يطالب الجبلاية بمواجهة آسيوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يطالب الجبلاية بمواجهة آسيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مجلس الجبلاية، بضرورة توفير مواجهة ودية خلال شهر يناير المقبل.
وتواصل أجيري، مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري، وطالبه بتوفير مواجهة ودية مع منتخب آسيوي، قبل بطولة الإمم الآسيوية بالإمارات العام المقبل.
وكان مسؤولو الجبلاية، رفضوا مسبقًا إقامة أي وديات للمنتخب الوطني خلال شهر يناير المقبل نظرًا لضغط مباريات الدوري العام، وكثر المؤجلات للفرق المشاركة ببطولات إفريقيا.
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