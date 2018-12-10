رياضة | أعضاء الاتحاد المصري تشن هجومًا حادًا على مجلس حلبيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعضاء الاتحاد المصري تشن هجومًا حادًا على مجلس حلبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه عدد من أعضاء نادي المصري البورسعيدي، السباب داخل قدران القلعة الخضراء لمجلس الإدارة برئاسة سمير حلبيه، على خلفية هزائم الفريق المتتالية.

وقام أحد الأعضاء بين شوطي مباراة المصري والداخلية، المقامة حاليًا بالدوري العام، بتوجيه الانتقادات اللاذعة على إصراره في تواجد مصطفى يونس على رأس القيادة الفنية للفريق حتى الآن رغم إمكانياته الضعيفة، وهو ما تفاعل معه باقي الأعضاء.

ويلتقي المصري البورسعيدي الداخلية، حاليًا ومتأخر بهدف دون رد في الشوط الأول، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.