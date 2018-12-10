الامارات | شاهد.. العين يجمع كل الجنسيات في "العالمية"

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. العين يجمع كل الجنسيات في "العالمية" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الموقع الرسمي لنادي العين فيديو ترويجي لمشاركة فريق كرة القدم في كأس العالم للأندية لكرة القدم جمع فيه كل الجنسيات المقيمة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة أكدوا من خلاله وقفتهم خلف الفريق.
ويفتتح "الزعيم" مشواره في المونديال بمواجهة فريق تيم ويلينجتون النيوزلندي على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.
وكان فريق العين دشن في الساعة السادسة من مساء اليوم "الأثنين" برنامجه التدريبي استعداداً لمواجهة الفريق النيوزلندي.
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