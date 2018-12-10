ستيف بروس ينفي مفاوضات الأهلي

رفض الإنجليزي ستيف بروس المدير الفني السابق لنادي أستون فيلا الإنجليزي السابق، التعليق على مفاوضات الأهلي، لتولي المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال بروس، في تصريحات لـ "في الجول" :" كل التقارير التي ربطتني بتدريب الأهلي، غير صحيحة ولا يمكنني قول أكثر من ذلك".

واختتم، " لم أتوصل لأي اتفاقات مع إدارة الأهلي بشان المفاوضات أو تولي مسئولية الفريق، ويجب تفهم موقفي للنهاية".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى اقتراب الأهلي، من التعاقد مع بروس خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، والذي تم إقالته عقب الخروج من البطولة العربية.