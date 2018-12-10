طائرة خاصة تنقل بعثة الهلال إلى المدينة لمواجهة أحد

تنقل طائرة خاصة، بعثة الهلال مساء غدًا الثلاثاء عند الساعة 9:00 تمامًا، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

ويستعد الهلال لمواجهة أحد، يوم الأربعاء القادم في الخامسة وثلث مساءًا، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية.

يشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يحتل أحد المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط.