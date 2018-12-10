شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعلن عن فشل المفاوضات مع الليبى مؤيد اللافى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى الإسماعيلى فشل المفاوضات مع الليبى مؤيد اللافى لاعب أهلى طرابلس الليبى والشباب السعودى السابق، بعد صرف النظر عن اتمام الصفقة لأسباب فنية وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمى للدراويش.

وجاء إعلان الإسماعيلى عن فشل صفقة لاعب الشباب السعودى السابق بعد ساعات من تصريحات وكيل أعمال مؤيد اللافى لـ"اليوم السابع" التى أكد فيها أن اللاعب رفض استكمال مفاوضاته مع الإسماعيلى بسبب الأزمات وحالة التخبط التى يمر بها الفريق فى الوقت الحالى من نتائج سيئة والاتجاه فى تغيير المدير الفنى بخلاف الأزمة الكبرى التى حدثت مؤخرًا مع عصام الحضرى حارس المرمى، قائلاً: "مؤيد أبلغنى بعدم رغبته الانضمام للإسماعيلى وقال لى بالنص (إذا كانت معاملتهم مع الأسطورة عصام الحضرى بهذه الطريقة، فكيف سيتعاملون معنا نحن؟!)".

تابع وكيل أعمال اللاعب إنه تلقى العديد من العروض الكبرى، أبرزها من نادى اتحاد العاصمة الجزائرى، والنجم الساحلى، وأهلى طرابلس الليبى، مشيرًا إلى إنه مازال يدرس كافة العروض للوقوف على أفضلها.

ووفقًا للموقع الرسمى للإسماعيلى فأن المسئولون فضلوا عدم استمرار التفاوض مع اللاعب بناء على قرار اللجنة الفنية التى رجحت كفة لاعب افريقى آخر يلعب فى نفس مركزه كانت تتم المفاضلة بينه وبين اللافى.

وقررت اللجنة الفنية التى تضم خبراء فى كرة القدم استمرار المفاوضات مع اللاعب الافريقى نظرا لجاهزيته الفنية والبدنية على عكس مؤيد اللافى الذى يعد بعيدا عن المشاركة منذ ما يزيد عن ستة أشهر كاملة وحاجة الفريق الماسة والعاجلة للاعب جاهز على كافة الاصعدة يتأقلم سريعا ويقدم الاضافة الفنية المنتظرة.

ومن المقرر أن يتم الاعلان بشكل رسمى عن اسم اللاعب الافريقى فور انهاء التعاقد معه بشكل نهائى لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين قادرين على صنع الفارق الفترة القادمة.