شكرا لقرائتكم يورجن كلوب يرفع راية التحدى فى وجه نابولى قبل مواجهة أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، على أهمية مباراة فريقه المرتقبة غدا أمام نابولي الإيطالي، والتي تجمعهما على ملعب "أنفيلد"، فى الجولة الاخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويلتقى الريدز نظيره نابولى فى المباراة المقرر اقامتها فى العاشرة مساءا على أرضية ملعب استاد الأنفيلد معقل أنصار محمد صلاح وسط توقعات لمباراة نارية تجمع الفريقين لتحديد الفريق المتأهل للدور التالى.

قال كلوب خلال المؤتمر الصحفى للمباراة: "نحن نعرف النتائج التي نحتاجها، إنه أمر صعب لأن نابولي جيدون في الهجوم المضاد، إذا كان هناك شيء مميز ممكن، فإنه المباراة هنا، و هذا هو السبب في أننا يجب أن نحاول فعل ذلك".

وأكد المدرب الألماني على مشاركة النجم السنغالي ساديو ماني من بداية المباراة، مشيرا إلى أنه أصبح جاهز للبدء أساسيا.

وعن تصدر فريقه لترتيب الدوري الانجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي قال كلوب: " تصدر نحن فى ديسمبر، لم نصل حتى عيد الميلاد، ينتهي الموسم في مايو، لن نتحمس مع ذلك، نعرف طريقنا و ذلك هو الطريق الذي سنذهب إليه. الدوري ليس مهمًا للغاية في هذه اللحظة، نحن سنواجه نابولي".

وعن مشوار الفريق هذا الموسم فى دور يالأبطال قال: "نعلم أن مباراة نابولي الأولى لم تكن جيدة ، بلجراد ليست أفضل. باريس كانت لا بأس بها و الخسارة هناك يمكن أن تحدث، ولكن فى النهاية حتى الآن كنا جيدين في أرضنا، ليلة الغد نحتاج إلى أن نكون أفضل".

واختتم: " بعد الموسم الذي لعبناه حتى الآن، حقيقة أننا لانزال نملك الفرصة للمضي قدمًا، هي إنها فرصة كبيرة بالنسبة لنا، سنحاول فعل كل شيء لوضع الأمور بالمسار الصحيح".