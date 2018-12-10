شكرا لقرائتكم فالفيردى يكشف خططه لمواجهة توتنهام بأبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني، على غياب النجم الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم الفريق خلال مواجهة توتنهام هوتسبير الانجليزي، والتى تجمعهما على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل برشلونة المباراة كتحصيل حاصل بعد أن ضمن التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة، بينما يحتاج توتنهام للفوز من أجل العبور إلى الدور التالى.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفى للمباراة أنه سيقوم بإراحة بعض النجوم خلال المباراة، على رأسهم سواريز الذى يشعر بإصابة طفيفة مشيرا إلى أنه لن يغامر بالدفع به خلال المباراة، فى الوقت الذى يمكن خلاله إراحة بعض النجوم الآخرين وقد يجلس ميسي أيضا على مقاعد البدلاء.

أضاف: " الأهم عندى أن يخرج اللاعبين الذين سيلعبون غدا بكل حماس وتعطش للفوز ، لا يوجد شئ للقلق منه واللاعبين يجب أن يلعبو بأفضل مستوى لهم لكي يفوزوا غدا".

وعن المباراة قال فالفيردي: " سنخرج للعب المباراة من أجل الفوز بغض النظر عن حسمنا التأهل ، مثلما فعلنا فى أخر مباراة الموسم الماضي، كنا قد تأهلنا وخرجنا للفوز".

وتأهل برشلونة بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بينما يحتل توتنهام الوصافة بالتساوى مع إنتر ميلان برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما سيواجه الأخير نظيره آيندهوفن الهولندي.