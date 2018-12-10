شكرا لقرائتكم نالدو الفيحاء يصاب في الغضروف ويخضع لعملية جراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت عيادة "فيزيو تريو" الشريك الطبي لنادي الفيحاء تعرض اللاعب البرازيلي نالدو إلى تمزق في غضروف الركبة وحاجته إلى عملية جراحية، فيما سيغيب نواف الصبحي مدافع الفريق لمدة 10 أيام بعد تعرضه إلى تمدد في العضلة الخلفية.

وشارك اللاعب البرازيلي في 6 مباريات كان آخرها التعادل أمام أهلي جدة في الجولة ما قبل الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما غاب عن لقاء الباطن الذي خسره فريقه بهدف دون رد.

وفي المقابل خاض الصبحي 9 مباريات مع الفريق الذي يحتل المركز 12 في ترتيب الدوري، وآخرها مباراة الأهلي التي شارك بها كاملة قبل أن يغيب كذلك عن مواجهة الباطن.

ويستعد الفيحاء الذي تعرض لخسارته الأولى الجولة الماضية تحت قيادة الصربي موسلين، لمواجهة التعاون على أرض الأخير ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري.