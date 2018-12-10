شكرا لقرائتكم لوكاكو: "العضلات" سبب ابتعادي عن تسجيل الأهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتقد روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد أنه كان بحاجة بالفعل إلى التخلص من جزء من عضلاته حتى يستعيد لياقته ومستواه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان المهاجم البالغ عمره 25 عاما هو هداف يونايتد الموسم الماضي برصيد 27 هدفا في كل المسابقات، كما قاد بلجيكا إلى قبل نهائي كأس العالم 2018 لكنه سجل ستة أهداف في 20 مباراة مع ناديه بالموسم الجاري.

وقال لوكاكو بعدما سجل هدفا في الفوز 4-1 على فولهام في الدوري الممتاز يوم السبت: أنا والجهاز الطبي أجرينا الكثير من الفحوص لنعرف أين تكمن المشكلة، لقد تكونت بعض العضلات خلال كأس العالم لكن في الدوري الإنجليزي لا يمكنني اللعب بنفس هذا القدر من العضلات كما يحدث في المباريات الدولية.

وواصل: كنت أعلم أني في حاجة بالفعل إلى التخلص من جزء من العضلات لذا ابتعدت لفترة عن صالة الألعاب الرياضية.

كما أكد لوكاكو، الذي سجل هدفين في آخر ثلاث مباريات مع يونايتد، أنه كان يعاني من الإرهاق في بداية الموسم الجاري. وقال: بعد كأس العالم أعتقد أني كنت مرهقا بعض الشيء.. لم أكن ألعب بالقوة اللازمة والحماس اللازم. الآن أعتقد أني استعدت مستواي مجددا وأصبحت جاهزا.

وكان الفوز على فولهام هو الأول ليونايتد في أربع مباريات بالدوري الممتاز ليتقدم الفريق ويصبح سادسا.