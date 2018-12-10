الامارات | وزير الرياضة المصري يستقبل والد محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة المصري يستقبل والد محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري اليوم، صلاح غالي والد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري الأول لكرة القدم.

وأكد صبحي وقوف الدولة المصرية جانب اللاعب، مشيراً إلي سعادته بعودة صلاح لمستواه المعهود وتصدره لهدافي الدوري الإنجليزي برصيد عشرة أهداف مشيداً بروح اللاعب الأخلاقية والفنية المتميزة التي تُعد رسالة ونموذج مشرف لمصر يشاهده معظم جماهير العالم متمنياً له دوام التقدم.

وأكد والد اللاعب سعادته باهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري باللاعب محمد صلاح، وحرصه على انهاء جميع المشكلات التي تواجه اللاعب.