الأهلي يفوز على السادات بسباعية نظيفة وديًا

خاض فريق النادي الأهلي اليوم الاثنين بملعب التتش بالجزيرة، مباراة ودية أمام فريق السادات، وذلك من أجل الاطمئنان على العناصر التي لم تشارك في مباراة طلائع الجيش الأخيرة واستعدادا لمباراة جيما الأثيوبي بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة، الظهور الأول للاعب الفلسطيني محمود السلمي، الذي انضم مؤخرا لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، وخروج مؤمن زكريا قبل نهاية المباراة متأثرا بالإصابة في العضلة الخلفية.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: علي لطفي، باسم علي، محمد عبدالمنعم، محمود الجزار، صبري رحيل، مؤمن زكريا، أكرم توفيق، أحمد حمدي، عمار حمدي، أحمد حمودي، أحمد ياسر ريان.‎

وأفتتح أحمد حمودي أهداف المباراة، وسجل أحمد ياسر ريانالهدفالثاني، ثم أضاف حمودي الثالث، وعاد أحمد ياسر ريان ليسجلالهدفالرابع.

وشارك الثلاثي عمرو بركات، وعمرو جمال، ومحمود السلمي الملقب بـ”ميسي غزة” في المباراة بدلا من وياسر ريان وعمار حمدي.

وأحرز محمود السلمي هدفا لكن لم يتم احتسابه بداعي التسلل، وغادر مؤمن زكريا ملعب المباراة متأثرا بالإصابة.

وأضاف عمرو بركاتالهدفالخامس للأهلي، ثم جاء الهدف السادس عن طريق عمرو جمال، وأخيرا الهدف السابع أحرزه محمد فخري.

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