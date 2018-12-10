شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. الداخلية يتقدم بهدف على المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم الداخلية على المصرى فى الشوط الأول، بهدف دون رد، فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدورى المصرى الممتاز.

احتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق الداخلية بداعى دفع محمد كوفى مدافع المصرى لحسام باولو مهاجم الداخلية داخل منطقة الجزاء وذلك فى الدقيقة 38 من عمر المواجهة.

نجح حسام باولو مهاجم الداخلية فى خطف الهدف الأول بتسجيله ركلة الجزاء فى الدقيقة 39 وحاول أحمد مسعود حارس المصرى التصدى لها بالتوجه لنفس الزاوية واصطدمت الكرة بيده ولكن فى النهاية سكنت الشباك ليتقدم الداخلية على المصرى الذى كان الاستحواذ لصالحه.

وحاول المصرى فى الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول بعد هدف الداخلية لإدراك هدف التعادل وكاد الداخلية وسط ضغط الفريق البورسعيدى إن يخطف هدف ثانى من انفراد لحسام باولو لكن خروج أحمد مسعود حارس المصري جاء رائعاً وفى توقيت مثالى حيث نجح فى إبعاد الكرة من أمام أقدام باولو لينتهى هذا الشوط بتقدم الداخلية وسط السيطرة للفريق البورسعيدى.