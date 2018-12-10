شكرا لقرائتكم لماذا طلب الشناوى صورة من عقده في الجبلاية اليوم ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر فى مقر اتحاد الكرة عصر اليوم للمطالبة بالحصول على صورة من عقده مع ناديه. وقام مسئولو الجبلاية بمنح الحارس صورة من العقد بناء على طلبه. كان الدكتور خالد محمود الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أكد اقتراب موعد مشاركة محمد الشناوي، في المران الجماعي، بعدما قطع شوطاً كبيراً في برنامجه التأهيلي الذي خضع له طيلة الفترة الماضية بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة.

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