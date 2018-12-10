شكرا لقرائتكم الذئاب تلتهم بتروجت بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق المقاولون العرب فوزا غاليا على بتروجت بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة السابعة عشر للدورى . تقدم محمد سمير بالهدف الأول فى الدقيقة 50 من عمر المباراة ، وأضاف محمد طلعت هدفين فى الدقيقتين 76 و الثانية من الوقت بدل الضائع ، ليرتفع رصيد الذئاب إلى 23 نقطة فى المركز الرابع للدورى ، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 15 نقطة فى المركز السادس عشر للمسابقة .

المقاولون بتروجيت

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