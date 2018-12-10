شكرا لقرائتكم الإسماعيلي بالزى الرسمى امام الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى الجزائرى رشيد مجيبة المنسق العام لمباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى، الإجتماع الفنى بين الفريقين الذى أقيم عصر الإثنين بمدينة الدار البيضاء.

شهد هذا الإجتماع حضور طارق أبو الليل المدير الإدارى للدراويش برفقة أحمد عبد الحميد الملحق الإدارى والمالى بسفارة مصر بالمغرب بالإضافة إلى مسئولى الرجاء ومنظمى المباراة.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى المغربى فى تمام الساعة التاسعة مساء غدًا الثلاثاء، فى إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.

وسيرتدى الإسماعيلى خلال هذا اللقاء قميصه الأساسى” الأصفر“، بينما سيلعب الرجاء بالقميص الأبيض.