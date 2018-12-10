كومان يقترب من الاعتزال

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جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي كينجسيلي كومان، نجم بايرن ميونخ الألماني، بأنه يقترب من قرار للاعتزال، للنجاة من الخضوع لعملية جراحية أخرى في قدمه.

وتعرض الدولي الفرنسي لإصابات قوية في الكاحل، آخرها في بداية الموسم الحالي، ليخضع لثاني عملية جراحية في قدمه، قبل العودة أمام فيردر بريمن.

وخلال تصريحات لبرنامج "تيليفوت"، قال كومان "لن أقبل بإجراء عملية جراحية ثالثة في قدمي، هذا يكفي".

وتابع "ربما لم تعد قدمي تستطيع تحمل ذلك، حينها سأتجه لممارسة حياة أخرى مجهولة".

وأضاف كومان، الذي غاب عن المشاركة مع فرنسا في كأس العالم بسبب الإصابة "أتمنى ألا أعيش هذه المعاناة من جديد".

تأتي هذه التصريحات في ظل تعويل النادي البافاري على كومان، لتعويض رحيل فرانك ريبيري بنهاية الموسم الحالي.