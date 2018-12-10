شكرا لقرائتكم هل سيشارك مانى أمام نابولى ؟ .. كلوب يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، موقف السنغالي ساديو ماني، لاعب الفريق، من المشاركة أمام نابولي، في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف الريدز نظيره نابولي، غدا الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في مباراة حاسمة للأحمر، إذ يحتاج للفوز للعبور للدور التالي من البطولة.

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي للقاء، اليوم: "ساديو ماني بإمكانه التعامل مع الألم. إنه أمر رائع وجيد بما فيه الكفاية، لكي نعتمد عليه".

وأضاف: "ما زال أمامنا دورتين تدريبيتين. سنتمرن في صباح الغد جيدا، هذا أمر مهم جدا. لدينا اجتماع للقيام به. في الفريق لا يوجد شيء خطير بعد المباراة، هذا جيد".

وحول حالة ديجان لوفرين، مدافع الفريق من اللعب أمام نابولي، قال كلوب: "سنرى كيف ستكون حالة لوفرين، بالأمس كان يتدرب وظهر بشكل جيد، سنرى مدى إمكانية تواجده في قائمة المباراة. لا توجد أخبار سيئة على الأقل".

واختتم كلوب: "آدم لالانا يبدو بخير، لم يخبرني أحد بشيء غير ذلك. كان يركض بالأمس".

ويتصدر نابولي المجموعة الـ3، برصيد 9 نقاط، وباريس سان جيرمان ثانيًا برصيد 8 نقاط، فيما يحل ليفربول ثالثًا بـ6 نقاط.