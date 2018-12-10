شكرا لقرائتكم فياريال الإسباني يقيل مدربه خافي كاييخا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقال نادي فياريال الإسباني لكرة القدم مديره الفني خافي كاييخا يوم الاثنين بعد الهزيمة 2 - 3 أمام ضيفه سلتا فيغو في الدوري الإسباني يوم السبت والتي وضعت الفريق في المركز السابع عشر بجدول المسابقة.



وأعلن النادي عن قرار الإقالة على موقعه الرسمي موجها الشكر إلى كاييخا على الاحترافية والإخلاص. وحصد فياريال 14 نقطة فقط من 15 مباراة خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن كما عانى في مسيرته بالمجموعة السابعة في الدوري الأوروبي وإن اعتلى صدارة المجموعة حاليا.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي: النادي سيعلن اسم المدير الفني الجديد للفريق في غضون الساعات القليلة المقبلة. ويبدو لويس غارسيا بلازا المدير الفني السابق لكل من ليفانتي وخيتافي هو المرشح الأقوى لخلافة كاييخا في هذا المنصب حيث ترك مؤخرا تدريب فريق بكين رينهي الصيني بعد عامين من العمل معه حيث قاده للصعود والبقاء في دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

ويواجه المدرب الجديد الاختبار الأول له مع الفريق من خلال مباراته أمام سبارتاك موسكو يوم الخميس المقبل في ختام مبارياته بدور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي.