شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإسماعيلى بـ"الأصفر" والرجاء بـ"الأبيض" فى مواجهة البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى، التى ستقام فى التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب محمد الخامس فى إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، عن ارتداء الدراويش القميص الأساسى "الأصفر" على أن يرتدى الفريق المغربى زيه "الأبيض". شهد الإجتماع حضور طارق أبو الليل المدير الإدارى للدراويش برفقة أحمد عبد الحميد الملحق الإدارى والمالى بسفارة مصر بالمغرب بالإضافة إلى مسئولى الرجاء ومنظمى المباراة.

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