شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم يحرم بتروجت من ركلة جزاء صحيحة أمام المقاولون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغاضى الحكم أحمد عبد الله، عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لمهاجم بتروجت أحمد رؤوف على مدافع المقاولون فى الدقيقة 92 من عمر لقائهما الذى أقيم ضمن منافسات الجولة الـ17 بالدورى وانتهى بفوز الذئاب بثلاثية نظيفة .

جاء القرار خاطئ حيث إن يد المدافع لم تكن فى وضعها الطبيعى وكانت "مرتفعة فى مسار الكرة" كما عملت بلوك للكرة التى لعبها رؤوف برأسه فى اتجاه مرمى الذئاب واستفاد المدافع من ذلك فكان يجب أن يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة للفريق البترولى طبقًا للقانون لكن الحكم اشار باستمرار اللعب فاعتراض أحمد رؤوف على القرار فنال إنذار طبقًا للقانون.