شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى حارس الأهلى فى اتحاد الكرة للحصول على نسخة من عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، ومنتخب مصر، فى مقر اتحاد الكرة عصر اليوم للمطالبة بالحصول على صورة من عقده مع ناديه.

وقام مسئولو الجبلاية بمنح الحارس صورة من العقد بناء على طلبه.

كان الدكتور خالد محمود الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أكد اقتراب موعد مشاركة محمد الشناوي، في المران الجماعي، بعدما قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي الذي خضع له طيلة الفترة الماضية بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة.