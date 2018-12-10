شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المقاولون العرب يقسو على بتروجت بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا غاليًا على بتروجت بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر للدورى.

تقدم محمد سمير بالهدف الأول فى الدقيقة 50 من عمر المباراة، وأضاف محمد طلعت هدفين فى الدقيقتين 76 والثانية من الوقت بدل الضائع، ليرتفع رصيد الذئاب إلى 23 نقطة فى المركز الرابع للدورى، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 15 نقطة فى المركز السادس عشر للمسابقة.