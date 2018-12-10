شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتواصل مع سفير مصر بالكاميرون حول مواجهة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى طارق أبو الليل المدير الإدارى لنادى الإسماعيلى، اتصالات مباشرة مع سفير مصر بالكاميرون مدحت المليجي، لاتفاق على كل ترتيبات مباراة العودة أمام القطن الكاميرونى، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

من جانبه أكد أبو الليل فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن السفير المصرى بالكاميرون أكد أنه سيسعى لتذليل كل العقبات أمام الإسماعيلى وبذل قصارى جهده من أجل توفير كل مطالب الفريق والجهاز الفنى من أجل تحقيق الفوز على القطن.

وحدد الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، موعد مباراته أمام القطن الكاميرونى فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، حيث سيقام اللقاء يوم 16 ديسمبر الحالى فى تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب الإسماعيلية.

ويرغب فييرا فى إراحة لاعبيه عقب العودة من المغرب قبل استئناف مبارياته الأفريقية، حيث يتواجد الدراويش فى الوقت الحالى بالمغرب، لملاقاة الرجاء مساء الثلاثاء فى آخر مباريات إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وصعد الدراويش إلى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا بعد تخطى ميساجير دى نجوزى البوروندى، عقب الفوز عليه فى نتيجة المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدف.