شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تشطب مركزى شباب الجمالية وعين الصيرة من دورى المراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لدورى مراكز الشباب عن شطب مركز شباب الجمالية ومركز شباب عين الصيرة من محافظة القاهرة فى بطولة الدورى للنسخة الحالية .

وتم شطب مركز شباب الجمالية من النسخة الحالية للدورى لتسجيل اللاعب كريم عاطف محمد وإشراكه فى مباريات النسخة الحالية من الدورى، وتبين أنه حكم كرة قدم، وقررت اللجنة تحميل المركز جميع المصروفات خلال المباريات التى شارك فيها اللاعب بواقع 550 جنيه للمباراة الواحدة، مع استبعاد مدير الجهاز الفنى للفريق.

وتم أيضًا شطب مركز شباب عين الصيرة لتسجيله اللاعب حازم فوزى عبد العزيز وإشراكه فى مباريات النسخة الحالية من الدورى رغم مشاركته مع مركز شباب المعصرة فى النسخة الماضية من الدورى، عليه قررت اللجنة تحميل المركز جميع المصروفات خلال المباريات التى شارك فيها اللاعب بواقع 550 جنيهًا للمباراة الواحدة، مع اسبتعاد مدير الجهاز الفنى للفريق .