شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. على فرج بعد وصافة بلاك بول: أفتخر ببطولة عالمية على أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب على فرج، لاعب نادى وادى دجلة، والمصنف الثاني عالميًا، عن سعادته بالمشاركة في بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش والتي استضافتها مصر.
وكتب فرج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أسبوع آخر أفتخر بيه لوصولي لنهائي بطولة بلاك بول المفتوحة على أرض مصر، ما أجمل أن تشارك أسعد لحظاتك مع أهم ناس في حياتك.. الحمد لله".
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