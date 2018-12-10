بينيتيز يحذر نابولي من خطورة صلاح قبل مواجهة دوري الأبطال

ريهام أسامة

حذّر رفائيل بينيتيز، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، فريقه الأسبق نابولي الإيطالي، من خطورة النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، قبل المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما غدًا الثلاثاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة «كوريري ديللو سبورت» الإيطالية تصريحات بينيتيز، قائلًا: "هناك لاعبون مميزون في كل فريق، هذه المباراة ستكون نارية بين الفريفين".

وأضاف: "من الممكن أن أتحدث عن أكثر من اسم في ليفربول مثل...