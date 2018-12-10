النني يشيد بمدربه في أرسنال: أصبحنا أفضل بوجوده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أشاد الدولي المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي بمدربه أوناي إيمري، على الرغم من عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق ومعاناته من أجل الدخول في حساباته.

وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي أرسنال قال النني:"إيمري مدرب كبير وله تاريخ يعرفه الجميع، يعمل بشكل جيد جداً في المران، ويقوم بتحفيظ اللاعبين".

انتصارات أرسنال المتتالية وتجنب الهزائم في بريميرليج وضعه في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بفارق 8 نقاط فقط عن الصدارة التي يحتلها ليفربول.

وأضاف النني:"معجب جداً جداً بإيمري وباجتهاده في التدريبات، هذا الرجل لديه أفكار يرغب دائماً في تطبيقها، ويعمل باستمرار على تطويرها، يشعر بالضيق لو حققنا الفوز بأداء سيء، يطالب دائماً بأن يكون الأداء أيضاً مثالي".

وتابع اللاعب المصري قائلاً:"إيمري يتميز بالطموح الكبير، دائماً يرغب في المزيد، لا يكفي أن الفريق يسير بخطى ثابتة ويحقق الانتصارات، فهو يتطلع لما أكثر من ذلك".

وأنهى لاعب بازل السويسري السابق:"أرسنال تغير مع إيمري وأصبح شكله أفضل في الملعب، إيمري يُصر على بناء اللعب من الخلف بالتمريرات، وهو يدرك جيداً التنافسية بين اللاعبين من أجل الحصول على مكانة أساسية، أوناي يمثل إضافة قوية لأرسنال".