محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: واصل المقاولون العرب انتفاضته بمسابقة الدوري الممتاز، واقتحم المربع الذهبي للدوري بعد فوز كبير حققه على بتروجيت. وعلى ملعبه بالجبل الأخضر، سحق المقاولون العرب نظيره بتروجيت بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الـ17 لمسابقة الدوري. ورفع المقاولون رصيده للنقطة رقم 23 بالمركز الرابع بترتيب جدول المسابقة من 15 مباراة، بينما تجمد رصيد بتروجيت عند 15 نقطة بالمركز الـ16. وافتتح محمد سمير أهداف المباراة بتسديدة رائعة في الدقيقة 49، ثم أضاف محمد طلعت الهدف الثاني والثالث في الدقائق 78 و94. الجدير بالذكر، أن المقاولون العرب حقق الانتصار الخامس له على التوالي بدوري هذا الموسم، ليواصل تألقه تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يقتحم المربع الذهبي بثلاثية في بتروجيت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .