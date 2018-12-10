مستشفى الأهلي.. طبيب الفريق يوضح موقف أزارو ومؤمن وربيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي، أن رامي ربيعة مدافع الفريق، سوف يغيب 4 أسابيع بسبب إصابة بكسر في إصبع اليد.

وأشار طبيب الأهلي في تصريحات لـ"الخليج 365" "رامي ربيعة يعاني من كسر في اصبع اليد، سوف يغيب لمدة 4 أسابيع، سنحاول أن يشارك قبل ذلك، لكن التئام الكسب يحتاج لتلك المدة".

وواصل "سعد سمير سوف يجري أشعة من أجل تحديد مدة غيابه عن الملاعب وحجم الاصابة بعدما تعرض للإصابة في مباراة الجيش الأخيرة، بينما يخضع وليد أزارو لتدريبات تأهيلية لمدة اسبوع".

واختتم "مؤمن زكريا يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية، بينما يستعد علي معلول للمشاركة في تدريبات الكرة بشكل تدريجي، ومحمد الشناوي بدء أيضا بعض التدريبات مع مدرب الحراس".