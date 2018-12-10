15 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة بطل إثيوبيا

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

يعاني النادي الأهلي أزمة حقيقية بسبب النقص العددي بين صفوفه في مباراة جيما الإثيوبي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأرسل النادي الأهلي أسماء 23 لاعباً لقيدهم في القائمة الأفريقية ولا يحق له إضافة أي لاعب جديد قبل شهر يناير المقبل ، وضمت القائمة محمد

الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي لحراسة المرمى ، وأحمد فتحي، محمد هاني، المالي ساليف كوليبالي، سعد سمير، محمد نجيب، التونسي علي معلول ، أيمن أشرف للدفاع حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، كريم نيدفيد، إسلام محارب، محمد شريف ،ميدو جابر ، أحمد حمودي، وليد سليمان، ناصر ماهر للوسط والمغربي وليد أزارو، صلاح محسن ، مروان محسن للهجوم.

ويغيب عن الأهلي بشكل رسمي الحارس محمد الشناوي وأحمد فتحي ومحمد نجيب وعلي معلول وحسام عاشور وصلاح محسن للإصابة والمغربي وليد أزارو للإيقاف بجانب احتمالات غياب سعد سمير أيضاً بسبب الإصابة.

ويدخل الأهلي مباراة بطل إثيوبيا بقائمة تضم 15 لاعباً فقط وسط نقص عددي حاد بين صفوفه.